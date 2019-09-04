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Денис Глушаков раскрыл детали того, как Массимо Каррера стал главным тренером "Спартака"

Бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков рассказал, как итальянский специалист Массимо Каррера стал главным тренером красно-белых.
Фото: ФК "Ахмат"
"Всё начиналось с того, что после увольнения Аленичева решался вопрос, придёт ли в команду Бердыев. Что-то не получилось. В то же время на базу приехали Жирков, Измайлов и руководство. Собрали костяк команды для совещания. Наше коллективное мнение было такое: "Сезон начинается, если сейчас трудно определиться, кто будет тренером, назначайте Карреру. Мы готовы взять ответственность на себя, лишь бы никто не лез в команду и не мешал".

Тогда у нас был хороший коллектив, Массимо классно настраивал, Пилипчук – очень крут в тактике. Ещё мы просили оставить Хавьера и Джанлуку. И говорили: "Если что, валите всё на нас". И всё было нормально: полгода улыбались, работали с удовольствием, тренер советовался с игроками. Нам было приятно, что спрашивают наше мнение", — рассказал Глушаков "Чемпионату".


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Теги: Глушаков Спартак Москва Каррера
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