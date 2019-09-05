Адвокат жены Глушакова: не понял фразу про то, что я кукарекую. Скорее, это относится к Денису

Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, прокомментировал громкое интервью полузащитника "Ахмата" Дениса Глушакова и ответил на обвинения в том, что он "как петух по утрам кукарекает".

Фото: "Чемпионат"