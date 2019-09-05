"Уже видел слова Глушакова обо мне. Если у него останутся деньги после окончания бракоразводного процесса, то пожалуйста, могу стать его пиарщиком, почему нет? Обсудим вопрос по очистке Дениски. Не понял только фразу про то, что я кукарекую. Скорее, это относится к нему.
Естественно, Глушаков недоволен всем происходящим. Насколько я понял, Денис довольно злопамятный товарищ. Думаю, он еще неоднократно будет вспоминать всех, мстить, пытаться укусить, клюнуть, выражаясь его языком. Тут все зависит от интеллекта, образования, воспитания человека.
Мы периодически сталкиваемся с людьми с низкой социальной ответственностью. Это его жизнь, которая его ничему не учит. Денис во всем считает себя правым, а все вокруг виноваты. Везде заговор против него, по его мнению, везде негодяи, а он Д’Артаньян. Ну что же, это его выбор", — сказал Жорин в беседе с Sport24.
Адвокат жены Глушакова: не понял фразу про то, что я кукарекую. Скорее, это относится к Денису
Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, прокомментировал громкое интервью полузащитника "Ахмата" Дениса Глушакова и ответил на обвинения в том, что он "как петух по утрам кукарекает".
Фото: "Чемпионат"
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