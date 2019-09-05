Павел Колобков: у губернатора никаких вопросов по "Ростов-Арене" не возникает, все вопросы урегулированы
Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал информацию о проблемах с содержанием "Ростов-Арены".
Фото: "Известия"
"Мы обсуждали этот вопрос с руководством региона. У губернатора никаких вопросов не возникает. Просто было единичное мнение пресс-атташе "Ростова", которое я прочитал в СМИ. Сейчас все вопросы урегулированы. Знаю, что ближайший матч команды в чемпионате России перенесён на один день — с 15 на 16 сентября. Это сделано, чтобы разобрать конструкции после концерта. Конечно, главным на таких стадионах должен быть футбол. Мы для этого строили инфраструктуру. Если происходят накладки, не может быть концертов в ущерб развитию футбола. Думаю, в ближайшую неделю в случае с "Ростовом" вы в этом убедитесь", — приводит слова Колобкова издание "Известия".
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