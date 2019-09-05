Напавший на Глушакова фанат: хорошо, что его больше нет в "Спартаке", болельщики добились своего
Болельщик "Спартака" Мирослав Голунов, выбежавший на поле во время матча группового этапа Лиги Европы с венским "Рапидом" и спровоцировавший стычку с полузащитником Денисом Глушаковым, в то время выступавшим за красно-белых, прокомментировал громкое интервью футболиста.
Фото: ФК "Ахмат"
"Интервью Глушакова получилось забавным. Хорошо, что его больше нет в нашем клубе, болельщики добились своего. По факту он из клуба раньше срока ушел. Ставок там не было никаких, я думаю, что это можно пробить через букмекерские конторы. Акция по выбеганию на поле была спланирована за 5 минут прям на секторе, ребята, которые меня знают, это подтвердят. О чем говорить, когда Денис на связь так и не вышел, на звонки он не отвечает", — сказал Голунов в беседе с Sport24.
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