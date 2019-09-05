Евгений Кафельников: Глушаков что-то про меня сказал? Мне не интересно, что он там говорит

Экс-первая ракетка мира и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников высказался об интервью экс-капитана красно-белых Дениса Глушакова, в котором футболист неоднозначно высказался о ситуации в семье теннисиста.

Фото: "Советский спорт"