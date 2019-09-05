Евгений Кафельников: Глушаков что-то про меня сказал? Мне не интересно, что он там говорит
Экс-первая ракетка мира и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников высказался об интервью экс-капитана красно-белых Дениса Глушакова, в котором футболист неоднозначно высказался о ситуации в семье теннисиста.
Фото: "Советский спорт"
"Он что-то про меня сказал? Мне не интересно, что он там говорит. Комментировать не буду", — сказал Кафельников "Спорт-экспрессу".
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