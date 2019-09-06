"Получится ли футболистам вернуться в большой футбол? Я в это искренне верю. Думаю, нужно набрать форму, они еще достаточно молодые ребята, все будет хорошо. Чтобы восстановить форму, нужно где-то два-три сбора, это месяц-два. Понятно, что Саше нужно в первую очередь позаботиться о восстановлении ноги.
Их выпустили — я рад, для любого человека это стало бы уроком, уверен, ребята сделали вывод, тем более они получили суровое наказание. Все это закончилось, скоро они увидят родных и близких. Шансы вернуться в сборную? Есть шанс вернуться куда угодно, все зависит от них", — сказал Самедов в беседе с Sport24.
Александр Самедов — о Кокорине и Мамаеве: для любого человека это стало бы уроком, уверен, ребята сделали вывод
Бывший игрок сборной России Александр Самедов высказался об условно-досрочном освобождении форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. Они отбывали срок за избиение нескольких людей.
Фото: официальный сайт ФК "Спартак"
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