» » Николай Валуев: Кокорин и Мамаев понесли достаточно наказания, это будет примером, чтобы было неповадно

Николай Валуев: Кокорин и Мамаев понесли достаточно наказания, это будет примером, чтобы было неповадно

Депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев высказался об условно-досрочном освобождении форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

"Наверное, Кокорин и Мамаев понесли достаточное наказание, это будет примером для других, чтобы им было неповадно. Если клубы примут решение, что этим игрокам стоит предложить контракты, то это уже не имеет значения, это уже решение клубов.

Могут ли они вернуться в большой футбол? Это не такой уж и большой срок, который может при их молодом возрасте помешать продолжить свою профессиональную карьеру в футболе", - цитирует Валуева Sport24.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Валуев Кокорин Мамаев
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Дмитрий Селюк: ожидаю Мамаева в "Ростове" 3
Чалов и Сафонов выйдут с первых минут в составе молодежной сборной России против Сербии 5
Юрист: никто не запрещает Кокорину подписать контракт с "Зенитом", сидя в тюрьме
Протасовицкий не знает об освобождении Кокориных и Мамаева
Андрей Червиченко: Кокорин и Мамаев? К этим двум персонажам слишком много внимания 1
Николай Валуев: Кокорин и Мамаев понесли достаточно наказания, это будет примером, чтобы было неповадно 3
РПЛ: Кокорин и Мамаев могут быть заявлены вне регистрационного периода
Геннадий Орлов: таких игроков, как Кокорин и Мамаев, в нашем футболе единицы 5
Александр Карапетян – Бонуччи: уважаю то, чего ты достиг в футболе, но это позор 1
Сборная России сыграет с Шотландией в белой форме
На свободу с чистой совестью. Кокорин в «Зенит», а Мамаев куда? 2
Член исполкома РФС Зотов: уверен, что Кокорин и Мамаев захотят вернуться в футбол
Геннадий Орлов: игроки сборной России сыграют так, как умеют, и этого будет достаточно для победы в Глазго 3
Алексей Миранчук пропустит из-за травмы три недели 3
Генеральный директор «Сочи»: даже не рассматривали вариант с приглашением Мамаева 1
Андрей Канчельскис: преимущество будет у шотландцев. Они играют дома, их придут поддержать 50 тысяч человек
Матч Россия — Казахстан рассудит черногорец Дабанович
Артём Дзюба обратился к болельщикам перед отборочным матчем Евро-2020 с Шотландией 27
Первый тренер Кокорина: не знаю, сможет ли Мамаев вернуться на прежний уровень, а Александр — точно 8
Рамзан Кадыров прокомментировал УДО Кокорина и Мамаева 7
Роман Широков: непонятна позиция "Краснодара", который отстранился от Мамаева 17
Александр Кокорин имеет право сыграть уже в ближайшем туре РПЛ 11
Гендиректор профсоюза игроков: скорее всего, заявить Мамаева в России можно будет в следующее трансферное окно, зимой 2
Первый тренер Мамаева: Павел сможет вернуться в большой футбол. Я уверен, что у него все будет хорошо
Будут ли у России проблемы с отбором на Евро? Узнаем сегодня 6
"Зенит": встретимся с Кокориным после вступления его приговора в законную силу 4
Роналдиньо назначен послом туризма Бразилии
Александр Ерохин: шотландцы всем известны своим стилем — британским, силовым
Тарханов: приглашение Сычева в "Пюник" — это не пиар 1
Сборная Сирии прилетела в Ростов-на-Дону на товарищеский матч
Все новости