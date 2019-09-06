Депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев высказался об условно-досрочном освобождении форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.
"Наверное, Кокорин и Мамаев понесли достаточное наказание, это будет примером для других, чтобы им было неповадно. Если клубы примут решение, что этим игрокам стоит предложить контракты, то это уже не имеет значения, это уже решение клубов.
Могут ли они вернуться в большой футбол? Это не такой уж и большой срок, который может при их молодом возрасте помешать продолжить свою профессиональную карьеру в футболе", - цитирует Валуева Sport24.
Николай Валуев: Кокорин и Мамаев понесли достаточно наказания, это будет примером, чтобы было неповадно
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