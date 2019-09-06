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Владимир Обухов рассказал о возвращении в "Тамбов": дальше сидеть в "Сочи" я уже не видел смысла

Бывший игрок "Сочи" Владимир Обухов объяснил, почему в конце трансферного окна покинул сочинский клуб и вернулся в "Тамбов".

— Когда команду только начали комплектовать, все было нормально, я выходил на поле и играл. Тренер на меня рассчитывал, я с ним разговаривал периодически. Комплектование продолжалось, и в какой-то момент нужно было освобождать место в заявке для новых игроков. Мне было предложено уйти в аренду, но я отказался. Не видел смысла уходить. Пришли к тому, что лучше разойтись по обоюдному согласию. К этому все шло. Сначала начались разговоры об аренде, затем о разрыве контракта. Было понятно, что играть я не буду. Дальше сидеть в "Сочи" я уже не видел смысла.

— Кто вел с вами общение?

— Руководство клуба. Разговаривал со спортивным директором Андреем Орловым.

— Он продолжает работать в клубе (в июле журналисты сообщали об увольнении Орлова из "Сочи" за комментарий "За 20 дней до старта у "Сочи" нет ни состава, ни задач")?

— Да. Я тогда только пришел в команду и не знал, что там происходит. Да и не хотел — футболистов это не касается. Это их внутренние дела.

— Как узнали про то, что вас убрали из заявки?

— Сначала сказали, что я не еду на игру. Нужно было кого-то убирать из заявки, и вместо меня был заявлен Шакуро. Уже тогда шли разговоры о разрыве контракта. Когда именно — еще не было понятно, но совершенно точно было ясно, что в команде я не останусь.

— Разошлись без конфликтов?

— По обоюдному согласию, пожали руки. В палату по разрешению споров смысла обращаться нет — разошлись общим решением. Если бы клуб меня отзаявил и не заявил обратно в течение 10 дней, то тогда бы все решалось через палату. В итоге никаких претензий не осталось.

— Обида остается?

— В футболе не хватает времени на обиды. Можно пообижаться, конечно, но время капает. Так что не вижу в этом смысла. У меня в контракте был пункт, согласно которому клуб мог расторгнуть контракт со мной в одностороннем порядке с 1 по 31 декабря.

— Без компенсаций?

— С небольшой компенсацией, но дело не в этом. Я уже понимал, что играть не буду, и не видел смысла сидеть. Конечно, мог быть шанс, но меня в команде не видели ни игроком стартового состава, ни обоймы. Приходили новые люди, освобождали место.

— Руководство не объясняло решений? Сначала вы, затем капитан Песегов, с которым только-только продлили контракт.

— Когда команда комплектовалась, видимо, у руководства были одни планы, а в течение трансферного окна бюджет увеличился. Но это исключительно мое видение ситуации. У клуба появилась возможность набрать других игроков. Как им показалось, игроков уровня Премьер-лиги. Заявка ограничена — пришлось принимать меры. Контракт с Песеговым был заключен, но он в последнее время тоже не играл. Видимо, увидел возможность выступать за другой клуб и получать игровую практику.

— Как удалось договориться с "Тамбовом" почти перед самым закрытием трансферного окна?

— Проблемой стало, что это были последние дни регистрационного периода. Вариантов было не то чтобы очень много. Созвонились с Худяковым и Григоряном и быстро все обоюдно решили. Другие варианты тоже были — от команд из-за границы и ФНЛ. Называть не буду. Я оказался в "Тамбове" и буду здесь стараться и приносить пользу команде.

Sport24.ru


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Теги: Обухов Тамбов Сочи
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