Владимир Обухов рассказал о возвращении в "Тамбов": дальше сидеть в "Сочи" я уже не видел смысла

Бывший игрок "Сочи" Владимир Обухов объяснил, почему в конце трансферного окна покинул сочинский клуб и вернулся в "Тамбов".— Когда команду только начали комплектовать, все было нормально, я выходил на поле и играл. Тренер на меня рассчитывал, я с ним разговаривал периодически. Комплектование продолжалось, и в какой-то момент нужно было освобождать место в заявке для новых игроков. Мне было предложено уйти в аренду, но я отказался. Не видел смысла уходить. Пришли к тому, что лучше разойтись по обоюдному согласию. К этому все шло. Сначала начались разговоры об аренде, затем о разрыве контракта. Было понятно, что играть я не буду. Дальше сидеть в "Сочи" я уже не видел смысла.— Руководство клуба. Разговаривал со спортивным директором Андреем Орловым.— Да. Я тогда только пришел в команду и не знал, что там происходит. Да и не хотел — футболистов это не касается. Это их внутренние дела.— Сначала сказали, что я не еду на игру. Нужно было кого-то убирать из заявки, и вместо меня был заявлен Шакуро. Уже тогда шли разговоры о разрыве контракта. Когда именно — еще не было понятно, но совершенно точно было ясно, что в команде я не останусь.— По обоюдному согласию, пожали руки. В палату по разрешению споров смысла обращаться нет — разошлись общим решением. Если бы клуб меня отзаявил и не заявил обратно в течение 10 дней, то тогда бы все решалось через палату. В итоге никаких претензий не осталось.— В футболе не хватает времени на обиды. Можно пообижаться, конечно, но время капает. Так что не вижу в этом смысла. У меня в контракте был пункт, согласно которому клуб мог расторгнуть контракт со мной в одностороннем порядке с 1 по 31 декабря.— С небольшой компенсацией, но дело не в этом. Я уже понимал, что играть не буду, и не видел смысла сидеть. Конечно, мог быть шанс, но меня в команде не видели ни игроком стартового состава, ни обоймы. Приходили новые люди, освобождали место.— Когда команда комплектовалась, видимо, у руководства были одни планы, а в течение трансферного окна бюджет увеличился. Но это исключительно мое видение ситуации. У клуба появилась возможность набрать других игроков. Как им показалось, игроков уровня Премьер-лиги. Заявка ограничена — пришлось принимать меры. Контракт с Песеговым был заключен, но он в последнее время тоже не играл. Видимо, увидел возможность выступать за другой клуб и получать игровую практику.— Проблемой стало, что это были последние дни регистрационного периода. Вариантов было не то чтобы очень много. Созвонились с Худяковым и Григоряном и быстро все обоюдно решили. Другие варианты тоже были — от команд из-за границы и ФНЛ. Называть не буду. Я оказался в "Тамбове" и буду здесь стараться и приносить пользу команде.