"Я повторюсь, как до этого говорил корреспондентам, насколько мне известно до последнего времени, футбольный клуб "Зенит" поддерживал как только мог, постоянно Сергей Богданович Семак был на связи. Я говорил ему большое спасибо, руководство клуба всегда переживало, всегда интересовалось, чем помочь.
Я не знаю, осталось ли желание, но на данный момент, до последнего, они хорошо отнеслись. Поэтому хотелось бы в первую очередь с ними иметь диалог и после этого делать какие-то выводы, — цитирует Кокорина "Говорит Москва".
Александр Кокорин: Семак постоянно был на связи, ему большое спасибо
Экс-нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал о поддержке со стороны питерского клуба. В данный момент Кокорин является свободным агентом, так как его контракт с "Зенитом" истек летом 2019 года.
Фото: "Рейтинг букмекеров"
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