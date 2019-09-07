13 сентября (пятница)
«Зенит» — «Арсенал» — 20:00
14 сентября (суббота)
«Спартак» — «Урал» — 16:30
«Сочи» — «Локомотив» — 19:00
15 сентября (воскресенье)
«Оренбург» — «Рубин» — 11:30
«Динамо» — «Уфа» — 14:00
«Тамбов» — ЦСКА — 16:30
«Краснодар» — «Крылья Советов» — 19:00
16 сентября (понедельник)
«Ростов» — «Ахмат» — 20:00
Стало известно расписание 9-го тура РПЛ
На сайте телеканала «Матч Премьер» появилось расписание 9-го тура РПЛ.
Фото: официальный сайт РПЛ
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