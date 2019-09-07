Бывший тренер "Рубина" Хави Грасия уволен из "Уотфорда"

Испанец Хави Грасия, известный в России в первую очередь по работе с казанским "Рубином", уволен из английского "Уотфорда". Об этом сообщает официальный сайт клуба, занимающего на данный момент последнее место в турнирной таблице АПЛ.По итогам 4 туров "Уотфорд" набрал лишь 1 очко, сыграв в гостях вничью с "Ньюкаслом" (1:1). До этого команда Грасии проиграла "Брайтону" (0:3 дома), "Эвертону" (0:1 на выезде) и "Вест Хэму" (1:3 дома).В прошлом сезоне "Уотфорд" под руководством Грасии дошел до финала Кубка Англии, где уступил "Манчестер Сити" с разгромным счетом 0:6.Новым тренером "Уотфорда" назначен другой испанец — Кике Санчес Флорес. Он уже тренировал команду в 2015–2016 гг. Последним местом работы Флореса был китайский "Шанхай Шэньхуа".