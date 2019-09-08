Йордан Осорио: приехал в "Зенит", чтобы показать все, на что способен (видео)

Новичок "Зенита" Йордан Осорио рассказал о своим впечатлениях от дебюта за питерский клуб.

Фото: Rusfootball.info

- Очень рад. Приехал сюда, чтобы показать все, на что способен.- Товарищеский матч - это не то же самое, что официальный, но на любую игру выходим с мыслями только о победе. Доставили удовольствием болельщикам и себе.- Я уже четыре дня тренируюсь с командой. Когда игрок приходит в новый клуб, он хочет как можно быстрее войти в ритм. Рад, что мне удалось.- У нас был короткий диалог. Попросил его быть осторожнее. Я старался принести пользу.- Не так много. Воспринимаю себя как быстро и атлетичного игрока. Но это природное.