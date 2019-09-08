- Какие ощущения от игры с "Сочи"?
- Очень рад. Приехал сюда, чтобы показать все, на что способен.
- Насколько на вас отражался фактор товарищеского матча?
- Товарищеский матч - это не то же самое, что официальный, но на любую игру выходим с мыслями только о победе. Доставили удовольствием болельщикам и себе.
- Как удалось добиться такого взаимопонимания с Ракицким и Мамманой?
- Я уже четыре дня тренируюсь с командой. Когда игрок приходит в новый клуб, он хочет как можно быстрее войти в ритм. Рад, что мне удалось.
- Удивлены ли вы такой агрессией со стороны Заболотного? Может быть обижены на него?
- У нас был короткий диалог. Попросил его быть осторожнее. Я старался принести пользу.
- Вы очень атлетичный. Сколько времени проводите в тренажерном зале?
- Не так много. Воспринимаю себя как быстро и атлетичного игрока. Но это природное.
Rusfootball.info
Йордан Осорио: приехал в "Зенит", чтобы показать все, на что способен (видео)
Новичок "Зенита" Йордан Осорио рассказал о своим впечатлениях от дебюта за питерский клуб.
Фото: Rusfootball.info
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