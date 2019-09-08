"Урал" заинтересовался полузащитником "Нефтехимика" из Нижнекамска Денисом Макаровым.
В нынешнем сезоне Футбольной национальной лиги 21-летний игрок забил 8 мячей. Хавбек делит 1-2 место в списке лучших бомбардиров турнира с нападающим Иваном Сергеевым из московского "Торпедо".
"На Дениса действительно сейчас существует большой спрос, в том числе из-за границы. Недавно у Макарова было предложение от одного из топовых клубов РПЛ, но "Нефтехимик" не отпустил своего лидера", - цитирует агента игрока Павла Нестерова "Чемпионат".
Агент: Макаровым уже интересуется один топ-клуб РПЛ
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