Замоскворецкий суд Москвы 23 сентября приступит к рассмотрению иска бывшего игрока ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина к МВД, в котором экс-футболист просит взыскать с министерства 47 миллионов рублей за некачественное, по его мнению, расследование по делу о мошенничестве в банке "Замоскворецкий".
Алдонин, как и Дмитрий Хохлов, Юрий Никифоров, Андрей Каряка и Дмитрий Кириченко, в 2014 году оказались в числе обманутых клиентов банка "Замоскворецкий". Экс-капитан ЦСКА в своем иске просит взыскать с МВД России 47,3 миллиона рублей, остальные футболисты также обратились в суд к тому же ответчику с коллективным заявлением на 124 миллиона рублей. Эти суммы эквивалентны тем, что находились на их личных счетах в "Замоскворецком" до тех пор, пока не пропали.
РИА Новости
Суд 23 сентября рассмотрит иск Евгения Алдонина к МВД на 47 млн рублей
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»