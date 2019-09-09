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Василий Уткин раскритиковал Глушакова за слова про Кафельникова: ну не свинья ты после этого?

Журналист Василий Уткин высказался о выпаде экс-игрока "Спартака" Дениса Глушакова в адрес прославленного теннисиста и известного болельщика красно-белых Евгения Кафельникова.
Фото: Sport24.ru
"Глушаков дал свое очередное болваническое интервью. Поразительный человек. Выстроил свои фотографии в стеклянных рамках перед собой и крушит их молотком. Я удивляюсь.

Меня, честно говоря, уже ничто не может зацепить про Глушакова. Но сейчас меня дернуло нечто очень несправедливое, это уже не глупость, а граничит просто со скотством. У человека не соображает, что он говорит. Глушаков решил наехать на Кафельникова. Дескать, ты меня критикуешь, пятое-десятое говорил…

Сцена просто мерзкая, когда он попер на Кафельникова. Вот, мол, ты комментируешь мою жизнь, сначала со своей семьей разберись, дочь-наркоманка…

Я хочу сказать вот что: история семьи Кафельникова давно стала публичной. Его дочь — известная модель с действительно очень подвижной психикой, много о себе сама рассказывает. Это называется беда случилась у человека. И все взрослые люди в этой истории говорят от себя сами. Если вы уверены, что вы уследите за своими детьми, если вы уверены, что можете вместо того посочувствовать…

Профессиональный спортсмен, который кучу времени проводил вне дома, который, кстати говоря, не разводился скандально с женой, который сохранил права на опекунство над своей дочерью, который воспитывал ее… Но вот так случилось у человека, так бывает. Например, сын-наркоман был у Иннокентия Смоктуновского. Страшная беда. Представляете рассказы Ройзмана, как это бывает иногда? Это беда семьи. Девочка, кстати, лечилась неоднократно. Тоже старается, как-то себя соблюдать.

И тут Глушаков. Говорит, ты, дескать, сам таков. Его дочки подрастут, и им одноклассницы скажут, что папа-то ваш маму шаболдой называл публично, чеченцами грозил. Матери своих детей! Это одно и то же, что ли? Позорище! Человек сам развалил свою… Человек ходил это обсуждать на Первый канал, на второй. Публично скандалил, пытался отсудить у матери своих дочерей… Сколько бы там ни было, там тоже противоречивая история. Сколько у человека мозгов, чтобы по телефону своей жене угрожать "чехами"? И он имеет еще наглость и мерзость напоминать другому человеку, который обсуждает его как публичную фигуру, что у него самого, видите ли, не сложилось с дочкой. А это несчастье, это беда. Ну не свинья ты после этого? Да чистой воды", — сказал Уткин в эфире "Эха Москвы".

Sport24.ru


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Теги: Уткин Глушаков Ахмат Кафельников
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