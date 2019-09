Артём Ребров — о сбывшейся мечте детства: я счастлив, что оказался не только игроком «Спартака», но и смог оставить след в истории великого клуба

View this post on Instagram

I have a dream (у меня есть мечта) — так начинается самая знаменитая речь Мартина Лютера Кинга ? И пусть, это больше об ораторском искусстве, но само существование мечты может вдохновлять, делать сильнее и заставлять работать над собой и окружающими. Мне очень хочется, чтобы наши дети в своём будущем смогли воплотить в жизнь свои детские Мечты. Я счастлив, что оказался не только игроком любимой с детского сада команды, но и вместе со своими партнерами смог оставить след в истории великого клуба. И уже сейчас мои дети, приезжая на базу в Тарасовку, указывая на памятные таблички с датами завоеваний призовых мест в чемпионатах СССР и России, говорят что папа причастен к этим успехам. Для меня это бесценно! Верьте в свои детские мечты и идите к ним несмотря ни на что, помогайте близким исполнить их мечты. И я верю, у вас все получится ?????? #ребров32 #спартакмосква #верьтевмечты #мечтысбываются