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Скончался бывший защитник "Зенита" Марк Гек

Ушел из жизни бывший защитник "Зенита", мастер спорта СССР Марк Гек. Спортсмен скончался на 87-м году жизни.

"Марк Константинович Гек пережил в Ленинграде блокаду, потом отслужил в армии и пришел в большой футбол лишь в 23 года. Тренеры "Зенита" присмотрели его в первенстве города. Он не обладал высокой скоростью, но действовал тактически грамотно, редко уступая нападающим в выборе позиции. Боец на поле, в жизни Марк Константинович оставался на редкость добрым и отзывчивым.

За сине-бело-голубых Марк Гек играл с 1956 по 1961-й. Всего провел 101 матч.

Сине-бело-голубые выражают глубокие соболезнования родным и близким Марка Константиновича", - говорится в сообщении ФК "Зенит".


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Теги: Гек Зенит
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