Полиция против проведения игры "КАМАЗ" - "Спартак" в Набережных Челнах
Матч 1/16 финала Кубка России "КАМАЗ" - "Спартак" может пройти не в Набережных Челнах, а в другом городе.
Фото: ФК "Спартак"
Как сообщает "Бизнес-Online", местная полиция выступает против проведения встречи на домашнем стадионе "КАМАЗа". Они опасаются, что не справятся с обязанностями имеющимися у них силами во время проведения матча такого масштаба. В полиции ожидают, что на встречу Кубка России может прибыть до 10 тысяч болельщиков "Спартак". Поэтому правоохранительные органы выступают за перенос матча в Казань или Москву.
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