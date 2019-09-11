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Александр Егоров рассказал, стоит ли ждать женщин-арбитров на матчах РПЛ

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров рассказал, стоит ли ждать женщин-арбитров на матчах Премьер-Лиги.
Фото: "СЭ", Федор Успенский
"Планируем ввести в РПЛ четырёх ребят. 19-го числа будет исполком, надеемся, после этого их объявим. Не буду пока говорить фамилии, вдруг что-то пойдёт не так. Они сейчас судят ФНЛ.

Возможно ли появление женщин? В том сезоне Пустовойтова готовилась к ЧМ, мы дали ей несколько игр ПФЛ и молодёжного первенства. По нашему мнению, опыт не самый удачный — тяжеловато женщине судить мужской футбол. По крайней мере у нас. Если они будут готовы, мы рассмотрим этот вариант. У нас есть молодые девушки, которые работали на Кубке ФНЛ. Если вырастут, с удовольствием их привлечём", — рассказал Егоров в интервью "Чемпионату".


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Теги: Егоров РПЛ
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