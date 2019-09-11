Александр Егоров рассказал, стоит ли ждать женщин-арбитров на матчах РПЛ

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров рассказал, стоит ли ждать женщин-арбитров на матчах Премьер-Лиги.

Фото: "СЭ", Федор Успенский