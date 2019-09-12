Он принял участие во всех четырех встречах "армейцев" в августа и отметился двумя забитыми голами — в ворота "Спартака" и "Ахмата".
По итогам голосования среди поклонников красно-синих Марио набрал 66 процентов голосов. Вторым стал вратарь Игорь Акинфеев (9%), третьим — нападающий Фёдор Чалов (6%).
Марио Фернандес — лучший игрок ЦСКА в августе по мнению болельщиков
Болельщики ЦСКА признали защитника Марио Фернандеса лучшим игроком месяца.
Фото: официальный сайт ПФК ЦСКА
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»