"Мы написали письмо в прокуратуру, указав на тот инцидент, который был в Австрии. Как генеральный директор, могу сказать, что мы должны защищать наших футболистов. Мы можем поддержать Адриано таким образом. Остальное будет уже решать суд.
Мы не требуем ничего — хотим, чтобы с этим разобрались. Пусть назначат наказание по закону. Являются ли такие слова для гендиректора "Спартака" расизмом? Да. После матча в Австрии мы обсудили это с Леонидом Арнольдовичем, это общая позиция клуба.
Много людей это читает, этот человек медийный. Когда подобное есть в общественном мнении — это неправильно. Да, в России подобного не было, но так говорить — неправильно. Тем более, для журналиста.
Заберем ли заявление, если он извинится? Сейчас это уже невозможно. Мы не можем забрать письмо, и дело закроется. Все-таки это прецедент", — сказал Цорн в разговоре с Sport24.
Цорн заявил, что "Спартак" не будет отзывать заявление в прокуратуру на фаната ЦСКА Малосолова
Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн высказался о ситуации с обращением в прокуратуру на одного из создателей Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) и фаната ЦСКА Андрея Малосолова, назвавшего Луиса Адриано обезьяной.
Фото: Instagram.com
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