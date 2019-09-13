"Зенит" — "Арсенал": на матче 9-го тура РПЛ ожидается до 45 тысяч зрителей
Стало известно, в какой форме сыграют футболисты "Зенита" и "Арсенала" в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги.
Фото: официальный сайт ФК "Зенит"
"Зенит" сыграет в лазурной форме, вратарь — в чёрном; гости — в красно-жёлтой форме, вратарь — в жёлтом. На матче ожидается до 45 тысяч зрителей, гостей поддержат до 150 болельщиков, информирует официальный сайт петербургского клуба.
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