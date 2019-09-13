"Зенит" — "Арсенал": на матче 9-го тура РПЛ ожидается до 45 тысяч зрителей

Стало известно, в какой форме сыграют футболисты "Зенита" и "Арсенала" в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги.

Фото: официальный сайт ФК "Зенит"