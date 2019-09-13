Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко прокомментировал поражение от "Зенита" (1:3) в матче 9-го тура чемпионата России.
"Изначально было ясно, что "Зенит" будет играть первым номером. Перестроили схему, так как у нас пять игроков отсутствовало. Обкатывали схему три дня. Местами получилось неплохо, местами — плохо. Голы сами себе привезли.
По схеме — у нас не было другого выбора. Мы ждали наших сборников. Не было у нас сегодня крайних полузащитников. Если бы они были, играли бы 4-3-3. Первый горький опыт. Теперь у нас две схемы", - цитирует Черевченко Sport24.ru.
Игорь Черевченко: изначально было ясно, что "Зенит" будет играть первым номером
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