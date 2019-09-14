Александр Розенбаум рассказал, как ему запретили исполнить песню на стадионе "Зенита"

"Общался ли футболистами после тяжелых ситуаций? Да, у меня были друзья из "Зенита" того времени. Ну какое тут общение, о чем говорить? Молчим просто. Если кто-то конкретно виноват — по нему могут пройтись, но относительно беззлобно, потому что понимают — ошибиться может каждый.
Были ли они готовы делиться переживаниями со мной, человеком не из спорта? Ну, конечно, я же был с ними все время. Я — профессиональный болельщик, знаю, о чем говорю. В 84-м, когда "Зенит" чемпионат Союза выиграл, я весь сезон на скамейке просидел.
Этот момент я никогда не забуду — единственный, когда на своей шкуре почувствовал, что такое цензура. Я тогда еще не был допущен на радио и телевидение, хотя сольные концерты в Ленинграде уже были, и после подпольного магнитофонного альбома "Памяти Аркадия Северного" с песнями "Гоп-Стоп", "Утки", "Казачья" кассеты гуляли по всей стране.
В ноябре "Зенит" играет с "Металлистом" и разделывает их — 4:1. Ларионов, Желудков и два раза Дмитриев — какие же это были голы! В СКК творилось что-то невероятное: 25 тысяч человек во все горло кричали "Зенит — чемпион!", аж воздух дрожал. Через некоторое время после матча там же в СКК проходило чествование команды-победительницы. Специально к этому событию я написал песню "Зенит-чемпион", и мы с Павлом Федоровичем Садыриным, великим тренером "Зенита", решили, что ее исполнением на стадионе я поздравлю команду.
Перед выступлением ищу техника — гитару подключить, звук проверить. Техника нет. Там ищу, здесь ищу, в какой-то момент понимаю, что он от меня просто бегает. Подхожу к Садырину: "Паша, мне петь вот-вот, а провериться не могу". А он мне: "Извини, петь ты не будешь. Закрыли тебя". Оказалось, лично Коржов, второй секретарь Ленинградского обкома партии по идеологии, запретил мое выступление. Мне было по-настоящему больно. Не столько за себя, сколько за то, что не могу любимой команде в день ее триумфа подарить песню", — цитирует Розенбаума welcome2020.ru.
Александр Розенбаум рассказал, как ему запретили исполнить песню на стадионе "Зенита"
Народный и заслуженный артист России Александр Розенбаум рассказал, как ему в 1984 году запретили исполнить на стадионе песню в честь победы "Зенита" в чемпионате СССР из-за не прошедшего цензуру альбома, выпущенного ранее.
Фото: "Спорт-экспресс"
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