Александр Розенбаум рассказал, как ему запретили исполнить песню на стадионе "Зенита"

Народный и заслуженный артист России Александр Розенбаум рассказал, как ему в 1984 году запретили исполнить на стадионе песню в честь победы "Зенита" в чемпионате СССР из-за не прошедшего цензуру альбома, выпущенного ранее.

Фото: "Спорт-экспресс"