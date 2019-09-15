Вратарь "Спартака" Александр Максименко на встрече с болельщиками в воскресенье подчеркнул, что связывает свое будущее только с красно-белыми.
"Остаться в "Спартаке" на всю карьеру? Почему бы и нет. Я уже говорил об этом. Меня воспитали в "Спартаке", и я готов провести всю футбольную карьеру здесь.
А что касается предложений, то никакой конкретики не было. Я так же, как и вы, узнаю об этом из слухов", - цитирует Максименко Sport24.
Александр Максименко: провести в "Спартаке" всю карьеру? Почему бы и нет
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