Главный тренер "Сочи" Александр Точилин считает, что необходимо менять систему подготовки судей и начать использовать систему видеопомощи арбитрам (VAR) в каждом матче.
"Чтобы говорить о системности, надо не первый сезон играть в Премьер-лиге. Надо понимать, что в ПФЛ работаю начинающий арбитры, в ФНЛ — тоже много молодых судей. В Премьер-лиге мы еще провели слишком мало игр.
Да, ошибки есть. И не только в матчах с участием "Сочи". Об этом много говорят. Это лишний раз подтверждает, что надо как можно скорее проводить реформы в подготовке арбитров и вводить систему VAR на все матчи, которая снизит процент ошибок.
Говорите, VAR лишь на одном-двух матчах тура — это слабая помощь арбитрам? Просто получается, что не все в одинаковых условиях. Для тестового режима, наверное, этот период необходим. Но из-за этого команды находятся в разных условиях", - цитирует Точилина "Спорт день за днем".
Александр Точилин: надо скорее проводить реформы в подготовке арбитров и вводить систему VAR на все матчи
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