Алексей Миранчук поддержал своего травмированного брата

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук поддержал своего брата и одноклубника Антона.



Фото: Инстаграм Миранчука Ал.

"Twin. Люблю тебя до смерти! Всегда рядом, что бы ни случилось. Пройдем этот этап с улыбкой на лице", — написал Алексей Миранчук в сторис своего инстаграма.



Напомним, Антон Миранчук получил травму в матче 9-го тура РПЛ против "Сочи" (1:0). Точные сроки восстановления неизвестны, однако футболист точно не сыграет с "Байером" в Лиге чемпионов.



Алексей также получил повреждение в матче 8-го тура против "Ростова" (1:2)

