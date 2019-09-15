» » Алексей Миранчук поддержал своего травмированного брата

Алексей Миранчук поддержал своего травмированного брата

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук поддержал своего брата и одноклубника Антона.
Фото: Инстаграм Миранчука Ал.
"Twin. Люблю тебя до смерти! Всегда рядом, что бы ни случилось. Пройдем этот этап с улыбкой на лице", — написал Алексей Миранчук в сторис своего инстаграма.

Напомним, Антон Миранчук получил травму в матче 9-го тура РПЛ против "Сочи" (1:0). Точные сроки восстановления неизвестны, однако футболист точно не сыграет с "Байером" в Лиге чемпионов.

Алексей также получил повреждение в матче 8-го тура против "Ростова" (1:2)


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Миранчук Ан. Миранчук Ал. Локомотив
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Сергей Семак прокомментировал инцидент с оскорблением судьи Матюнина
Соболев дал «Крыльям» надежду и её лишил. После сэйва Сафонова «Краснодар» раскатал Самару 3
"Краснодар" на своем поле победил "Крылья Советов" 15
"Реал" может получить 440 миллионов евро на трансферы в этом сезоне 2
Родриго Эрнандес: после поражения от "Норвича" "Ман Сити" хочет убить "Шахтер"
"Лестер" с юмором ответил разработчикам FIFA 20 на рейтинг Моргана в игре: скорость 29? 2
Григорян о матче с ЦСКА: не уверен, что буду пересматривать это говно. Не увидел, в чем они нас превзошли 15
"Локомотив" опубликовал информацию по травмам Миранчука и Хёведеса 4
Алексей Миранчук поддержал своего травмированного брата
Александр Точилин: надо скорее проводить реформы в подготовке арбитров и вводить систему VAR на все матчи
Виктор Гончаренко: ложка дегтя - травмы и дисквалификации, но будем с этим справляться 6
Давид Алаба получил травму и выбыл на неопределенный срок
Андре Шюррле: каждый, кто приходит в "Спартак", хочет знать об истории клуба 4
Олег Кононов: если я не буду мотивировать команду как тренер, то никакой игры вообще не будет 11
Чалов не в форме, потерян Гогуа. У ЦСКА был тяжёлый выезд, но красно-синие победили с помощью арбитра 38
"Тамбов" на своем поле проиграл ЦСКА 103
В PES 2020 замечен баннер с оскорблениями "Ювентуса" 1
Евгений Ловчев: "Спартак" не прибавляет, а деградирует. Он ужасен 5
"Краснодар" - "Крылья Советов": команды назвали свои стартовые составы 1
Пако Алькасер: в "Барселоне" некоторые люди очень плохо относились ко мне
Андрей Шевченко: я живу в Лондоне последние 13 лет. Там моя семья, им там удобно 7
Иван Ургант: каждый тренер "Спартака" напоминает собаку, которая гонится за автобусом 16
Флорентино Перес: игроки "Реала" заслуживают любовь и уважение
Эдуардо Докампо: после второго гола у "Рубина" уже не было времени отыграться
Василий Столыпин: очень важная победа "Оренбурга", дальше будем подниматься выше
Брат Дибалы: скрипка не может играть прекрасную музыку, если ей не хватает струны
«Карреру уволили после трёх домашних поражений, почему Кононова не увольняют?» – «Спартак» встретился с болельщиками 17
Александр Григорян: Кононову в "Спартаке" не позавидуешь 1
"Оренбург" дома обыграл "Рубин" 6
Франк Рибери: болельщики "Фиорентины" восхитительны
Все новости