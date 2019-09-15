"Twin. Люблю тебя до смерти! Всегда рядом, что бы ни случилось. Пройдем этот этап с улыбкой на лице", — написал Алексей Миранчук в сторис своего инстаграма.
Напомним, Антон Миранчук получил травму в матче 9-го тура РПЛ против "Сочи" (1:0). Точные сроки восстановления неизвестны, однако футболист точно не сыграет с "Байером" в Лиге чемпионов.
Алексей также получил повреждение в матче 8-го тура против "Ростова" (1:2)
Алексей Миранчук поддержал своего травмированного брата
Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук поддержал своего брата и одноклубника Антона.
Фото: Инстаграм Миранчука Ал.
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