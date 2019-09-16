Седрик Гогуа пропустит несколько недель и не сыграет против "Лудогорца" в Лиге Европы
Защитник ЦСКА Седрик Гогуа в ближайшее время на поле не выйдет.
Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов
Футболист получил травму в матче 9-го тура РПЛ с "Тамбовом" (2:0) и пропустит несколько недель. У Гогуа повреждение задней поверхности бедра. Таким образом футболист не сможет помочь своей команде в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с "Лудогорцем" (19 сентября), утверждает Sport24.
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»