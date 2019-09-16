Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал действия бывшего нападающего уфимцев Сильвестра Игбуна, который заблокировал аккаунт башкирского клуба в инстаграме.
"Не знаю, почему Слай заблокировал наш аккаунт в инстаграме, его право. Думаю, что у него это получилось случайно.
Закрыта ли ему после этого дорога в клуб? Да нет, всякое бывает. Сегодня он игрок "Динамо", но принадлежит "Уфе". Никогда не говори "никогда", - цитирует Газизова "Чемпионат".
Шамиль Газизов - о блокировке Слаем инстаграма "Уфы": бывает, дорога назад не закрыта
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