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Николай Гиоргобиани: матч со "Спартаком" ничем не будет отличаться от игр с другими соперниками

Нападающий "Уфы" Николай Гиоргобиани подвел итоги матча 9-го тура Премьер-лиги с "Динамо" (0:0) и поделился ожиданиями от встречи со "Спартаком".

"Игра была тяжелой, мы долго находились без мяча, можно сказать, что сегодня мы приобрели одно очко. Хотелось, конечно, три очка, но так сложились. Установка была пытаться владеть мячом, низко не садиться в оборону и атаковать. Мы старались выполнить установку тренера.

Остановка мяча от Вадима Евсеева? Да, было дело. Пока никто не рискнул пошутить на эту тему.

Не могу сказать, что мы сильно удовлетворены тем, как "Уфа" выступает, мы будем стараться как можно больше сделать, чтобы взобраться вверх. Мы могли набрать еще больше очков, в дальнейшем мы будем стараться выиграть каждую игру и забирать три очка.

Что касается эпизода с VAR, то мы были настроены и надеялись, что не было руки. Можно сказать, что VAR помог. Это хорошее нововведение, судьи тоже люди, они тоже могут ошибаться.

Следующая игра со "Спартаком"? Матч ничем не будет отличаться от игр с другими соперниками. Мы настраиваемся на каждую игру как на последнюю. Нет разговоров, что мы можем совершить первую отставку тренера в чемпионате. Таких разговоров нет, все настраиваются на игру, мы усердно тренируемся и работаем", - цитирует футболиста Sport24.ru.


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Теги: Гиоргобиани Уфа Спартак Динамо
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