Игорь Черевченко: Ломовицкому что доказывать и кому доказывать. В первую очередь — самому себе
Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко высказался о полузащитнике Александре Ломовицком.
Фото: "Спорт-экспресс"
"По его самоотдаче вопросов вообще нет. Он старается на каждой тренировке, на каждой игре. Ему есть что доказывать и кому доказывать. В первую очередь — самому себе", — сказал Черевченко в эфире программы "Футбол России" на канале "Россия 24".
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