Полиция не собирается задерживать отчима Александра Кокорина Кирилла Логинова за наезд на ногу корреспонденту Lifenews. Инцидент произошел около ИК-4 города Алексеевка, откуда сегодня по УДО должны выйти братья Александр и Кирилл Кокорины и Павел Мамаев.
"Оснований для задержания нет. Машина не в розыске, водитель не пьян. Сейчас опросим пострадавшего, может, ему извинений достаточно", — передает слова сотрудника ДПС Sport24.
Сотрудник полиции: оснований для задержания отчима Кокорина нет
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