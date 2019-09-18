Роман Широков: Риксен был прекрасным игроком и человеком. Неуступчивым на поле и добрым в жизни

Бывший полузащитник "Зенита" Роман Широков прокомментировал смерть экс-игрока петербуржцев Фернандо Риксена. Голландец скончался сегодня утром в возрасте 43 лет после шести лет борьбы с боковым амиотрофическим склерозом — неизлечимым заболеванием центральной нервной системы.

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"Хочу выразить соболезнования всем близким и родным Фернандо. Это ужасная новость. Это был прекрасный игрок и прекрасный человек. Неуступчивый и принципиальный на поле и добрый в жизни. Мне очень жаль", — сказал Широков в беседе с Sport24.