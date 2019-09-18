Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц заявил, что готов оплатить проведение матча 1/16 финала Кубка России с "Мордовией" на стадионе "Мордовия Арена".
"Мы хотим, чтобы кубковый матч стал настоящим праздником для болельщиков и прошел на большом комфортном стадионе при полных трибунах. В Саранске есть хороший стадион — "Мордовия Арена", который был построен к чемпионату мира 2018 года, почему наша команда должна играть на искусственном покрытии, когда есть новый стадион? Если клуб-соперник испытывает финансовые сложности — я готов из личных средств оплатить аренду стадиона "Мордовия Арена", - цитирует Арутюнянца ТАСС.
Президент "Ростова" готов оплатить проведение матча с "Мордовией" на стадионе "Мордовия Арена"
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