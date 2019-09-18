Катерина Кейру: Новосельцев - худший из всех футболистов, которые есть

Бывшая баскетболистка Катерина Кейру прокомментировала итог очередного заседания по ее бракоразводному процессу с защитником "Сочи" Иваном Новосельцевым. Сегодня заседание было перенесено на 21 октября.
"У меня сейчас дрожит голос. Я очень устала. Я не могу понять, сколько может все затягиваться. Сторона Ивана специально затягивает процесс. Они никак не готовятся к заседаниям. Все всех устраивает. Судья Шайдулина воспринимает это нормально. Сколько я должна ждать?! Сколько я должна воспитывать сама ребенка?! Мой муж вывел все деньги. Я еле зарегистрировала своего ребенка, потому что мой муж отказывался прислать мне копию своей прописки. Вы знаете, сколько мне пришлось вынести с ребенком на руках, чтобы просто получить свидетельство о рождении?
Я попросила перенести заседание на более ближний срок, но она заявила, что сама примет решение, опираясь на закон и практику. А исходя из закона я имею право делить имущество. Мой муж вывел все деньги со счетов. Есть доказательства. Человек вставляет палки в колеса своему новорожденному ребенку. Какая-то защита вообще должна быть?! Или нет? Я не могу этого понять.
Иван ничем не интересовался. Когда я родила, я попросила копию его прописки, но он ни разу не ответил на мой звонок или смс. Несмотря на то, что он оставил меня без денег, что с первого дня рождения ребенка я нахожусь в стрессе, я пытаюсь с ним контактировать. Потому что это уже не наши отношения — это жизнь нового человека.
Сейчас вышли Кокорин с Мамаевым и еще есть много скандалов с футболистами. Но хуже, чем поступки моего мужа сейчас, я не вижу. Он — худший из всех футболистов, которые есть. Ни один из них, какая ни была бы ситуация, не отказывается от своих детей, не бросает их. Они их любят. Когда я прихожу в суд, я чувствую, что нет никакого правосудия.
Заседание перенесли, потому что не пришли запросы из банков. Но, я уверена, что их никто повторно и не отправлял.
Я очень хочу, чтобы к Ивану подошли и взяли интервью. Потому что человек, который вор и мошенник, будет молчать. Я буду идти до конца и любым путем докажу свою правоту. Он — мошенник.
Когда мы женились, я сказала ему, что ради брака бросаю хороший заработок и отказываюсь от очень хорошего денежного предложения. Он сказал: я мужчина, доверься мне, я никогда не причиню тебе зла, семья для меня самое важное. И после таких слов человек делает такое. Вообще как он живет сейчас?", - цитирует жену игрока Sport24.
Катерина Кейру: Новосельцев - худший из всех футболистов, которые есть
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