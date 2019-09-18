» » Катерина Кейру: Новосельцев - худший из всех футболистов, которые есть

Катерина Кейру: Новосельцев - худший из всех футболистов, которые есть

Бывшая баскетболистка Катерина Кейру прокомментировала итог очередного заседания по ее бракоразводному процессу с защитником "Сочи" Иваном Новосельцевым. Сегодня заседание было перенесено на 21 октября.

"У меня сейчас дрожит голос. Я очень устала. Я не могу понять, сколько может все затягиваться. Сторона Ивана специально затягивает процесс. Они никак не готовятся к заседаниям. Все всех устраивает. Судья Шайдулина воспринимает это нормально. Сколько я должна ждать?! Сколько я должна воспитывать сама ребенка?! Мой муж вывел все деньги. Я еле зарегистрировала своего ребенка, потому что мой муж отказывался прислать мне копию своей прописки. Вы знаете, сколько мне пришлось вынести с ребенком на руках, чтобы просто получить свидетельство о рождении?

Я попросила перенести заседание на более ближний срок, но она заявила, что сама примет решение, опираясь на закон и практику. А исходя из закона я имею право делить имущество. Мой муж вывел все деньги со счетов. Есть доказательства. Человек вставляет палки в колеса своему новорожденному ребенку. Какая-то защита вообще должна быть?! Или нет? Я не могу этого понять.

Иван ничем не интересовался. Когда я родила, я попросила копию его прописки, но он ни разу не ответил на мой звонок или смс. Несмотря на то, что он оставил меня без денег, что с первого дня рождения ребенка я нахожусь в стрессе, я пытаюсь с ним контактировать. Потому что это уже не наши отношения — это жизнь нового человека.

Сейчас вышли Кокорин с Мамаевым и еще есть много скандалов с футболистами. Но хуже, чем поступки моего мужа сейчас, я не вижу. Он — худший из всех футболистов, которые есть. Ни один из них, какая ни была бы ситуация, не отказывается от своих детей, не бросает их. Они их любят. Когда я прихожу в суд, я чувствую, что нет никакого правосудия.

Заседание перенесли, потому что не пришли запросы из банков. Но, я уверена, что их никто повторно и не отправлял.

Я очень хочу, чтобы к Ивану подошли и взяли интервью. Потому что человек, который вор и мошенник, будет молчать. Я буду идти до конца и любым путем докажу свою правоту. Он — мошенник.

Когда мы женились, я сказала ему, что ради брака бросаю хороший заработок и отказываюсь от очень хорошего денежного предложения. Он сказал: я мужчина, доверься мне, я никогда не причиню тебе зла, семья для меня самое важное. И после таких слов человек делает такое. Вообще как он живет сейчас?", - цитирует жену игрока Sport24.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Новосельцев
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Роман Павлюченко: я бы в перерыве поменял вратаря "Байера"
Двужильный Баринов и непроходимый Чорлука. Оценки "Локо" в матче с "Байером"
Юрий Семин: "Локомотив" хорошо играл без мяча, поэтому и победил "Байер"
Василий Кикнадзе: уверен, что для "Локо" это только начало в этой Лиге чемпионов
Подписывайтесь на группу "Rusfootball" во Вконтакте! 16
Анатолий Мещеряков: "Локомотив" уже выступил лучше в Лиге чемпионов, чем в прошлом году 1
Петер Бос? Сёмин – босс! «Локомотив» – лидер группы! 2
"Ювентус" не смог удержать победу в матче с "Атлетико" 1
Мадридский "Реал" с крупным счетом проиграл "ПСЖ" 6
"Манчестер Сити" в Харькове разгромил "Шахтер" 3
"Локомотив" на выезде обыграл "Байер" 57
Катерина Кейру: Новосельцев - худший из всех футболистов, которые есть 2
Александр Бородюк может возглавить сборную Камеруна
Гарри Кейн: это только первый матч, мы будем биться за выход из группы
Гус Тиль: надеюсь, что в ближайшее время потихонечку начну говорить по-русски 1
Александр Кокорин должен начать тренировки с "Зенитом" в конце этой недели 1
Урош Спайич: мы должны сконцентрироваться на своей игре и показать наш лучший футбол
Адвокат Протасовицкого: если 24-го откажут в УДО, то он будет сидеть до конца срока
"Тоттенхэм" упустил победу над "Олимпиакосом", ведя 2:0 по ходу матча
"Краснодар" не будет продолжать сотрудничество с Павлом Мамаевым
Стивен Джеррард намерен победить "Фейеноорд" в память о Риксене
Стали известны составы "Атлетико" и "Ювентуса"
"ПСЖ" - "Реал": Икарди, Азар и Бэйл сыграют с первых минут
"Локомотив" назвал стартовый состав на матч с "Байером" 14
Сергей Матвеев: швейцарцы быстро переходят в атаку, в этом залог их результативного футбола
Названа зарплата Кокорина в "Зените" 27
Четырех фанатов "Локомотива" не пустили в Германию на матч с "Байером"
Гончаренко рассказал о череде травм в ЦСКА
Адриано поблагодарил "Спартак" за вмешательство в ситуацию с фанатом ЦСКА, назвавшим его обезьяной 2
"Олимпиакос" - "Тоттенхэм": стартовые составы команд
Все новости