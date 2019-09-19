Российской футбольный союз и «Почта России» подписали соглашение о сотрудничестве. По словам президент РФС Александра Дюкова, контракт рассчитан до 31 декабря 2020 года с возможностью пролонгации еще на два года
"Мы подписали соглашение с РФС. Будем популяризировать массовый футбол. У нас работает много сотрудников. Это и является нашей целью. Также нас принимают в попечительский совет РФС. Мы поучаствуем в этом денежно. В том числе будут разные акции. У нас есть много точек соприкосновения", — сказал генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов.
"Средства от "Почты России" пойдут на развитие детско-юношеского футбола", - цитирует Дюкова Sport24.ru.
"Почта России" стала партнером Российского футбольного союза
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