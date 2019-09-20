"Игра не удалась, но об увольнении главного тренера не может быть и речи. Если бы Гончаренко купили тех игроков, которых он запросил, а результата бы не было, то можно было бы говорить об этом.
Проблема в том, что у ЦСКА очень короткая скамейка, вчера играл семнадцатилетний защитник, о чем это говорит? Парень ни разу не выходил в основном составе, а тут сразу Лига Европы… Не было усилений под этот турнир. Поля для маневра у Гончаренко нет.
Уровень чемпионата давно упал. Когда мы выигрывали Кубок УЕФА, наш чемпионат был на подъеме, а сейчас он превратился в средний, нет топ-игроков, к нам особо не приезжают.
Сейчас все перебивает Китай, игроки, которые уже заканчивают, едут туда. Где-то молодых и перспективных вылавливать надо, как это было с Красичем, Жо, но такие футболисты предпочитают Европу. Тот же Бекао, его засветили, и он сразу уехал", — сказал Масалитин в беседе с Sport24.
Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин: об увольнении Гончаренко не может быть и речи
Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал поражение команды от "Лудогорца" (1:5) в Лиге Европы.
Фото: News.ru
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»