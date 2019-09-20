Алексей Маклаков: посадил бы игроков "Спартака" в музей и рожами тыкал их в дисплей
Актёр и болельщик московского "Спартака" Алексей Маклаков после поражения красно-белых в выездном матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уфой" (0:1) раскритиковал игроков команды.
Фото: ФК "Спартак"
"Игрокам, приехавшим из-за рубежа абсолютно не нужен клуб, они не знают, за какую команду играют. На месте руководства "Спартака", я посадил бы их в нашем музее на кресло, включил им историю этого клуба, и рожами тыкал в дисплей, чтобы они понимали, за какой клуб играют. Очень жаль, что "Спартак" превратили в посмешище", - цитирует Маклакова "Чемпионат".
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