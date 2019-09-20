Алексей Маклаков: посадил бы игроков "Спартака" в музей и рожами тыкал их в дисплей

Актёр и болельщик московского "Спартака" Алексей Маклаков после поражения красно-белых в выездном матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уфой" (0:1) раскритиковал игроков команды.



Фото: ФК "Спартак"