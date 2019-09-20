Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что покинувший колонию по УДО Александр Кокорин уже через месяц сможет играть на самом высоком уровне.
Сегодня стало известно о том, что комитет РФС по статусу игроков отказал "Зениту" в регистрации Кокорина для участия в матчах РПЛ. 28-летний игрок останется без футбола еще на пять месяцев.
"Кокорина проверили в "Зените" — здоровье в порядке. Никаких болезненных отклонений. Он молодец, занимался три месяца в колонии, бегал на тренажерах. Уже через месяц он будет готов играть на самом высоком уровне", - цитирует Орлова ТАСС.
Геннадий Орлов: Кокорина проверили в "Зените" - здоровье в порядке
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