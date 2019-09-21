"В первом тайме контролировали мяч, но не хватало остроты. Во втором тайме после гола игроки раскрепостились. Забивали, получали удовольствие от игры. Те, кто вышел на поле, доказали, что готовы конкурировать с теми, кто не смог сыграть в этом матче.
"Рубин" хорошо двигался, перестраивался, играл в свою игру. Для нас игра была энергозатратной. Бывают такие матчи, когда у одной команды получается больше, у другой меньше. По одной игре судить о качестве команды нельзя. В начале сезона вы все хвалили "Рубин". Игра и почерк у команды есть. Мне эта команда нравилась и нравится. Это мое мнение", - цитирует Семака Sport24.ru.
Сергей Семак: забивали, получали удовольствие от игры
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над "Рубином" (5:0) в матче 10-го тура РПЛ.
Фото: ТАСС
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