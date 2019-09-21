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Павел Худяков: только начинаем раскрывать Мелкадзе. "Ростову" он забил на мастерствеъ

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков прокомментировал победу команды в домашнем матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ростовом" (2:1).

"Мы не гроза авторитетов. Тогда бы и у "Динамо", и у ЦСКА отняли очки. Сегодня пацаны настроились. Мелкадзе — молодец. Нам такого игрока не хватало — наконечника, который может реализовывать и решать. Вся команда хорошо двигалась и билась.

Мелкадзе мы только начинаем раскрывать, у него хороший уровень исполнительского мастерства. Может, он попал в свою команду, в нужном возрасте и с мотивацией. Мы ему тут доверяем, а не выпускаем в последние 5-10 минут, вот он и подрасслабился. Стал играть хорошо. Сегодня голы забил на чистом исполнительском мастерстве, исполнил", - цитирует Худякова "Чемпионат".


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Теги: Худяков Ростов Мелкадзе Тамбов
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