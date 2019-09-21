Вадим Васильев: "Спартак"? Готов был ехать в Россию, но под определенные полномочия и конкретный проект

В гостях у программы «Инсайдеры» экс-руководитель Монако Вадим Васильев. Почему Мбаппе выбрал ПСЖ, а не Реал и как это вести сделку на 180 млн евро. Правда ли, что Васильева звал Спартак и в каком качестве Вадим вернётся в футбол. Смотрите сегодня в 21:55 на @matchpremier pic.twitter.com/98YagAFSyu — Nobel Arustamyan (@ANobelito) September 21, 2019

Экс-руководитель "Монако" Вадим Васильев в интервью комментатору Нобелю Арустамяну для передачи "Инсайдеры" на телеканале "Матч Премьер" подтвердил, что к нему был интерес со стороны "Спартака", владельцем которого является Леонид Федун."Напрямую Федун со мной не связывался, но из его окружения — да, связывались. Кто именно? Я не хотел бы вдаваться в подробности. До конкретики не дошло.Я готов был ехать в Россию, но под определенные полномочия и под конкретный проект, где можно было иметь большую независимость", — сказал Васильев.