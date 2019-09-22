Работает и в России. Сёмин нашёл схему без Миранчуков, но может потерять Крыховяка

«Локомотив» удерживал победный счёт в Оренбурге уже без поляка, сыгравшего очередной блестящий матч.

Фото: twitter.com/fclokomotiv

После ухода Фролова на скамейку «Сочи» Владимир Федотов никак не может определиться со своим голкипером, но состав диктуют результаты. С Довбней «Оренбург» проиграл 4 матча на старте, затем свёл 3 встречи вничью с Руденко, а с Климовичем наконец одержал свои первые победы! Понятно, кто вышел сдерживать «Локомотив».Юрий Сёмин жаловался на раннее начало матча в «Оренбурге» после Лиги чемпионов, но к ротации почти не прибегнул, только лишь Рыбуса сменил Живоглядов. Федотов после победы с «Рубином» изменил 3 позиции в составе.Встреча с «Байером» ещё раз показала, что против «Локомотива» не стоит много владеть мячом и долго разыгрывать его между защитниками, но команда Федотова начала встречу именно так. Идеальный для гостей сценарий они закрепили быстрым голом, что вынудило хозяев вести игру так и дальше.Замечательно, что Игорю Денисову надоело играть в футбол: Баринов демонстрирует шикарный прогресс, а Крыховяк обретает такого же партнёра, как и он сам. Баринов тоже умеет и разрушать, и созидать, и завершать, в чём мы убеждаемся на этой неделе: Дмитрий отлично ворвался в пустую зону перед центральными защитниками «Оренбурга» и филигранно уложил мяч в уголок. Центрхавы «Локо» всё сделали идеально, обеспечив команде комфортную ситуацию.Вынужденные отыгрываться хозяева нащупывали слабые места в обороне «Локомотива» на своём правом фланге, где под длинные диагонали партнёров очень широко открывался Малых. На счету защитника было немало опасных навесов и прострелов, в том числе голову Рогичу.На другой фланг Федотов снова поставил не Терехова, отправив активного левого латераля в центр обороны. И оттуда Сергей перед перерывом умудрился опасно включиться, но в целом активности на второй бровке «Оренбургу» не хватало: Георгий Зотов не так сильно нацелен на ускорение и прострел, да и правша.И дело даже не в том, что Живоглядов не мог заменить Рыбуса. Блестяще сыгравший в Леверкузене Игнатьев перебрался на левый фланг и там чувствовал себя неуютно, всё время давая много простора Малых. Срывая одну из контратак, Владислав ещё и «повис» на карточке, как и Живоглядов под занавес тайма, хотя его напрягали не так сильно.По итогам первой половины игры соотношение ударов было 11:6, хотя по-настоящему опасными были разве что два от новичка Рогича. Сначала он откликнулся на навес Малых, потом воспользовался рикошетами и прошёл Хёведеса, но с завершением у «Оренбурга» частенько возникают проблемы. Не похоже, что шведский хорват своим приходом их решит.Правда, «Локомотив» мог всё и закончить, если бы Жемалетдинов был точнее, а Шахов не перекрыл ему дальний угол. Тот эпизод ещё раз подчеркнул, что пользу от Крыховяка полностью не отразит никакая статистика: своим забеганием он освободил Рифата от защитника. И это действие не пойдёт ни в отборы, ни в передачи, ни в какие ТТД, а могло решить исход.«Оренбург» наверняка рассчитывал отыграться во втором тайме: создавал он, честно говоря, не меньше «Байера», да и после перерыва «Локомотив» мог подсесть физически. Но сразу после перерыва Шахов сотворил вопиющую глупость, которой поставил свою команду под будущий мат. Смолов к 29 годикам наконец понял, как надо бить пенальти – сильно низом в угол.





Отобороняться против не самой сыгранной (Рогич дебютировал, Зотов и Шкофлек тоже приехали недавно) и изобретательной на свете атаки «Оренбурга» в оставшееся время было делом техники: Чорлука с «Байером»-то сделал 12 выносов и ничего, давление команды Федотова обязан был выдержать.



Земля уходит из-под ног



Ничто не предвещало беды: «Локомотив» вёл в 2 мяча, грозился опасными контратаками, но монструозный Крыховяк, который держит и тащит команду весь сезон, покинул поле, даже не дождавшись замены. Кажется, команда оказалась просто в шоке, не понимая, как вообще можно играть без Гжегожа.



Важность потери почувствовалась быстрее и больнее, чем должна была: Малых снова нашёл навесом Рогича, а тот оказался вообще никем не прикрыт. Живоглядов переключился на другого соперника, а Жемалетдинов ему не помог. Понятно почему – изначально Дмитрий как раз контролировал Рогича 1 в 1.







Возвращение в футбол для Коломейцева получилось жёстким.



Скрытые резервы



Казалось, что вот-вот «Локомотив» поплывёт без лидера психологически, накатит лигочемпионская усталость, но оказалось, что гости не играли на полную. Попав в опасное положение, они сумели включиться, отодвинуть игру от своих ворот и заставили «Оренбург» обороняться.



Вдобавок к этому Эдер воспользовался ошибкой Климовича на выходе и откликнулся на подачу Мариу со штрафного – перевести матч в огненную концовку «Оренбург» смог только на 93-й минуте, когда Кулишев во втором туре подряд забил в концовке со скамейки (снова привет Живоглядову, который в предыдущем сезоне не всегда попадал и в основу кризисной «Уфы»).



К слову, при счёте 1:2 Кулишев, как и в матче с «Рубином», упал в штрафной, но Сергей Иванов на этот раз пенальти не дал. Его финальный свисток прозвучал после того, как Мариу снова не реализовал выход 1 на 1 – Жоау сделал 2 гола, но забивать он, похоже, и вправду не умеет.



Впрочем, для «Локо» сейчас главное, чтобы избежал серьёзной травмы человек, который умеет всё.





Чемпионат России



10 тур



"Оренбург" - "Локомотив" - 2:3



Голы: Баринов, 10, Смолов, 48 (пенальти), Рогич, 69, Эдер, 88, Кулишев, 90+2

Климович, Малых, Терехов, Шахов, Зотов, Радакович, Мишкич, Алвеш (Кулишев, 81), Шкофлек (Афонин, 64), Рогич (Чуканов, 88), Деспотович.Гильерме, Игнатьев, Живоглядов, Чорлука, Хёведес, Мурило, Баринов (Идову, 90), Жемалетдинов, Крыховяк (Коломейцев, 68), Мариу, Смолов (Эдер, 75).Игнатьев, 33, Живоглядов, 45+1, Коломейцев, 77