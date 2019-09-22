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ЦСКА - "Краснодар": объявлены стартовые составы

Стали известны стартовые составы ЦСКА и "Краснодара" на матч 10-го тура РПЛ, который пройдет сегодня в Москве на стадионе "ВЭБ Арена".

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Карпов, Шарлия, Ахметов, Кучаев, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

Запасные: Помазун, Тороп, Елеев, Тикнизян, Марадишвили, Бийол, Сантос, Нисимура.

"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Скопинцев, Фьолусон, Стоцкий, Уткин, Олссон, Кайо, Ари, Вандерсон.

Запасные: Адамов, Крицюк, Рамирес, Спайич, Камболов, Намли, Сулейманов, Берг.


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Теги: ЦСКА Краснодар
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