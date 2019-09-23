"Было бы мне интересно сыграть в РПЛ против "Спартака" Черчесова? Было бы вообще любопытно понаблюдать за его работой в "Спартаке". Я выступал в той команде, когда Черчесов возглавлял красно-белых. Прошло много лет, и сейчас тренер приобрел богатый опыт — успешно поработал и с другими клубами, и в сборной.
Если так случится, что Черчесов снова придет в "Спартак", это будет уже другой Черчесов. Не тот, что 11 лет назад. Думаю, всем интересно, как при нем "Спартак" станет выглядеть", — цитирует Шишкина "Матч ТВ".
Роман Шишкин: было бы любопытно понаблюдать за работой Черчесова в "Спартаке"
Бывший защитник "Спартака" Роман Шишкин поддержал возможный приход в московский клуб главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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