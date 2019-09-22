Алексей Сутормин поблагодарил Сергея Семака за поддержку

Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин опубликовал пост о главном тренере команды Сергее Семаке.

"Просто процитирую фанатов: "Сергей Богданович Семааааак". Спасибо за веру и поддержку! "Зенит" — семья, и нам это нравится, — написал Сутормин в своем инстаграме.