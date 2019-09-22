"Просто процитирую фанатов: "Сергей Богданович Семааааак". Спасибо за веру и поддержку! "Зенит" — семья, и нам это нравится, — написал Сутормин в своем инстаграме.
Алексей Сутормин поблагодарил Сергея Семака за поддержку
Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин опубликовал пост о главном тренере команды Сергее Семаке.
"Просто процитирую фанатов: "Сергей Богданович Семааааак". Спасибо за веру и поддержку! "Зенит" — семья, и нам это нравится, — написал Сутормин в своем инстаграме.
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