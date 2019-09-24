"Динамо" полетело во Владивосток основным составом. Паршивлюк, Юсупов, Кардозу и Н'Жи остались в Москве из-за травм

Дмитрий Хохлов взял с собой всех здоровых футболистов основного состава, включая Максимилиана Филиппа.
#Динамо берёт курс на Владивосток? В составе кубковой делегации 20 футболистов: Шунин, Лещук, Морозов, Рыков, Шунич, Евгеньев, Ордец, Рауш, Плиев, Калинин, Каборе, Нойштедтер, Хильемарк, Грулёв, Жоаозиньо, Шиманьски, Панченко, Филипп, Шейдаев, Игбун? pic.twitter.com/nTx7Z6QESk— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) September 24, 2019
Из-за микротравм остались в Москве Юсупов, Паршивлюк, Кардозу, Н'Жи, сообщает клубный твиттер. Продолжает восстановление Соснин.