» » "Динамо" полетело во Владивосток основным составом. Паршивлюк, Юсупов, Кардозу и Н'Жи остались в Москве из-за травм

"Динамо" полетело во Владивосток основным составом. Паршивлюк, Юсупов, Кардозу и Н'Жи остались в Москве из-за травм

Московское "Динамо" отправилось во Владивосток, где уже в 12 часов по московскому времени начнёт противостояние с местным "Лучом" в рамках 1/16 финала кубка России.

Дмитрий Хохлов взял с собой всех здоровых футболистов основного состава, включая Максимилиана Филиппа.

Из-за микротравм остались в Москве Юсупов, Паршивлюк, Кардозу, Н'Жи, сообщает клубный твиттер. Продолжает восстановление Соснин.


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Теги: Динамо Хохлов Филипп Паршивлюк Нжи Юсупов
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