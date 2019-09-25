Дзагоев родом из Беслана, в юности он играл за молодежные команды из Владикавказа. Ранее заявлял, что в конце карьеры может перейти в "Аланию".
"Чего вы не спрашиваете, за кого Дзага будет болеть в этом матче?" — спросил у Дзагоева экс-футболист и видеоблогер Евгений Савин, снимавший на видео встречу Алана с местными болельщиками.
"За кого сегодня буду болеть? За хороший футбол!", — передает слова Дзагоева Sport24.
Матч 1/16 финала Кубка России между "Аланией" и ЦСКА пройдет сегодня, 25 сентября. Начало — в 18:00 по московскому времени.
Дзагоев — Савину о матче "Алании" и ЦСКА: буду болеть за хороший футбол
Полузащитник ЦСКА Алана Дзагоев рассказал, за кого будет болеть в предстоящем матче Кубка России между московским клубом и "Аланией" из Владикавказа.
фото: официальный сайт ПФК ЦСКА
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