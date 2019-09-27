До перехода в ЦСКА сербский хавбек играл в "Манчестер Юнайтед".
"Слуцкий в "Витесс" не звал, у него хорошие футболисты. В этом сезоне они играют хорошо. Мы постоянно на связи.
Почему у него не получилось в Англии? Сложный вопрос. Я счастлив, что он, российский тренер, попробовал себя в другой стране. За последнее время он единственный, кто попробовал. Я работал с ним 7 лет. Слуцкий — самый важный тренер в моей карьере. Да, для меня он круче, чем сэр Алекс Фергюсон.
В "Манчестер Юнайтед" я не получил шанса, а Слуцкий его дал в ЦСКА. Когда играл плохо, он постоянно говорил со мной, убеждал, что у меня есть качества, что я сильный игрок. Если я стану тренером, я тоже буду так делать. У него много хороших человеческих качеств", — рассказал Тошич в программе "КраСава" на YouTube.
Зоран Тошич: для меня Леонид Слуцкий круче, чем сэр Алекс Фергюсон
Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, выступающий за "Партизан", назвал Леонида Слуцкого, под руководством которого он играл в России, самым важным тренером в карьере и сравнил его с сэром Алексом Фергюсоном.
Фото: Getty Images
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