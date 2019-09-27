Назвавший Луиса Адриано обезьяной Малосолов: обезьяна для бразильцев — положительный герой

В июне Малосолов прокомментировал стычку тогда еще нападающего красно-белых Луиса Адриано и защитника армейцев Кирилла Набабкина в матче товарищеского турнира в Австрии. "Обезьяну спартаковскую как минимум следовало удалить вслед за Набабкиным. Думаю, Гончаренко не проиграл бы, если бы охладил прыть судьи уводом команды в раздевалку. Хотя бы на время", — написал Малосолов в твиттере.
Я не признаю вину. Я не совершал деяния, в подтверждении чего хочу дать объяснения. Поговорим о матче, о контексте. Это был товарищеский поединок, но между давними соперниками. Я многолетний болельщик ЦСКА и активно поддерживаю команду. Речь идет о моментах, которые возникли в течение одной минуты в течение первого тайма. Бразилец Адриано, реагируя на столкновение с Набабкиным, гримастничал, толкался, получил желтую карту. В конце тайма случилось еще одно нарушение, где Адриано ударил по лицу Набабкина. Кирилл был удален, Адриано наказан не был. Эпизод вызвал резонанс. Меня возмутило поведение Адриано в этих эпизодах и отсутствие справедливой реакции судьи. Я профессиональный журналист, который много лет отработал в том числе в спорте, и привык делиться впечатлениями с читателями. Я сравнил поведение Адриано с поведением обезьяны. Это была эмоциональная реакция на поведение футболиста. Реакция аудитории была скромной. Через несколько часов я успокоился и удалил твит. Решил, что оно может быть неправильно принято. К сожалению, это все же произошло. Сотрудники медиа-службы "Спартака" передали твит руководству.
Я не согласен с вменяемым мне правонарушением, так как у меня не было умысла. Я хотел подчеркнуть действия Адриано, это не оскорбление. Сравнение, с точки зрения нашей культуры, приемлемо. Достаточно вспомнить выражение "обезьянничать". Я сравниваю игроков с поведением обезьяны вне зависимости от цвета кожи. Болельщиков "Днепра" после матча с "Наполи" я сравнил с бабуинами. Твит прилагаю. В ЦСКА, за которого я болею, игроки с темным цветом кожи выступают давно, настоящими легендами стали Лав, Муса, Думбия, Бекао. Я не раз фотографировался с ними и делал это с удовольствием. Это легенды, наши любимые и уважаемые футболисты. Фотографии с ними я прилагаю.
Таким образом, утверждать, что я расист, не имеет основания. В моих действиях нет вражды или ненависти. Никаких прилагательных к слову обезьяна не приложил. Добавил лишь, что спартаковская. Дерби — это эмоционально. Спартак для ЦСКА наиболее принципиальный соперник. Эмоции наиболее сильные. Нельзя быть расистом в отношении игроков одной только команды.
Мое оскорбление не связано с расой. Мне непонятно, почему не был произведен анализ всего контекста. Насколько мне известно, Адриано не говорит почти по-русски, поэтому не представляю, как он мог прочитать в тот момент мой твит и быть оскорбленным. Не думаю, что он вообще в курсе того, что клуб инициировал разбирательство.
В мире спорта сравнения с животными не редкость и чаще всего носят положительный характер. Символом Олимпиады в Бразилии была обезьяна. Изображение прилагаю. На мой взгляд, обезьяна для бразильцев — положительный герой и не может быть унижением. Спортивные СМИ обеспокоены возможным судебным решением, как и болельщики, которые привыкли выражать свои эмоции. Прилагаю публикации.
По запросу моих защитников специалист Капиталина Кокшенова подготовила мнения специалистов о наличии семантических, коннотативных или иных признаков возбуждения ненависти по расовому принципу и так далее. Прилагаю мнение специалиста. В соответствии с выводами публикация была экспрессивной, но с использованием нетабуированной лексики и без содержания признаков унижения достоинства человека.
Прошу суд вынести постановление о превращении производства по делу", — передает слова Малосолова Sport24.
Назвавший Луиса Адриано обезьяной Малосолов: обезьяна для бразильцев — положительный герой
Журналист и болельщик ЦСКА Андрей Малосолов, в отношении которого было заведено дело по административной статье 20.3.1 (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) после того, как "Спартак" подал на него заявление в прокуратуру, не признал своей вины на заседании суда.
Фото: PhotoXPress
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